Avromed отвечает на обвинения: Азиза Бахшиева ушла, а Рияду Мамедову маски не продавали
В последнее время в Азербайджане активно предпринимаются меры против распространения коронавируса COVID-19, который захватил повестку дня во всем мире. В местах массового скопления людей регулярно проводится дезинфекция, а населению посредством СМИ рассказывают о рекомендациях Минздрава и Оперативного штаба по коронавирусу, созданного при Кабмине.
Как и другие фармацевтические компании, ЗАО Avromed тесно сотрудничает с соответствующими государственными структурами и активно участвует в импорте лекарственных препаратов и защитных средств, необходимых для предотвращения распространения и лечения коронавируса. Аптеки обеспечиваются всеми необходимыми препаратами.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Avromed, в настоящее время на складах компании имеется достаточное количество медицинских масок и других медицинских средств, чтобы покрыть потребность населения.
Компания по минимальным оптовым ценам обеспечивает поставки медицинских масок и других средств в аптеки, государственные учреждения и больницы.
В сообщении Avromed говорится, что для предотвращения случаев скопления медицинских средств в одних руках, они выделяются аптекам по определенным квотам. Кроме того, компания рекомендовала всем аптекам, с которыми она сотрудничает, не продавать медицинские маски дороже 20 копеек. Этот процесс взят под строгий контроль со стороны аудиторов компании.
Несмотря на все это, в аптеках можно наблюдать случаи искусственного завышения цен на медицинские маски и некоторые дезинфицирующие средства.
Правоохранительные органы проводят комплексные оперативные меры против лиц, использующих возросшую в последние дни потребность в защитных масках, пытающихся продавать их во много раз больше реальной стоимости, и тех, кто пытается вывезти эти маски из страны контрабандным путем. Компания Avromed поддерживает оперативную деятельность правоохранительных органов и заявляет, что готова сотрудничать по определению подобных случаев.
Некоторые информационные сайты разместили информацию о том, что в ходе этой операции среди привлеченных к следствию есть супруг генерального директора ЗАО Avromed Company.
«В связи с этим хотим заявить, что компания Avromed не продавала защитные маски предпринимателю Рияду Мамедову. Компания готова сотрудничать с правоохранительными органами. Отметим, что Азиза Бахшиева 20 февраля 2020 года официально написала заявление об уходе и с того дня по 6 марта находилась в процессе приема-сдачи дел. В настоящее время А.Бахшиева ни косвенно, ни напрямую никак не связана с ЗАО Avromed Company.
В заключение хотим отметить, что в настоящее время влияние стремительной распространяющегося вируса COVID-19 на детей и беременных женщин абсолютно неизвестно. Однако фактом является то, что среди людей, заразившимися этим вирусом, очень мало детей.
Для предотвращения распространения инфекции недостаточно только того, чтобы больные использовали маски. Также необходимо часто мыть руки, закрывать рот при чихании и кашле, избегать общения с людьми с симптомами гриппа и простуды (кашель, чихание и температура), и обязательно обращаться в лечебные учреждения», - говорится в заявлении компании.