Avromed отвечает на обвинения: Азиза Бахшиева ушла, а Рияду Мамедову маски не продавали

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В последнее время в Азербайджане активно предпринимаются меры против распространения коронавируса COVID-19, который захватил повестку дня во всем мире. В местах массового скопления людей регулярно проводится дезинфекция, а населению посредством СМИ рассказывают о рекомендациях Минздрава и Оперативного штаба по коронавирусу, созданного при Кабмине. Как и другие фармацевтические компании, ЗАО Avromed тесно сотрудничает с соответствующими государственными структурами и активно участвует в импорте лекарственных препаратов и защитных средств, необходимых для предотвращения распространения и лечения коронавируса. Аптеки обеспечиваются всеми необходимыми препаратами.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Avromed, в настоящее время на складах компании имеется достаточное количество медицинских масок и других медицинских средств, чтобы покрыть потребность населения. Компания по минимальным оптовым ценам обеспечивает поставки медицинских масок и других средств в аптеки, государственные учреждения и больницы. В сообщении Avromed говорится, что для предотвращения случаев скопления медицинских средств в одних руках, они выделяются аптекам по определенным квотам. Кроме того, компания рекомендовала всем аптекам, с которыми она сотрудничает, не продавать медицинские маски дороже 20 копеек. Этот процесс взят под строгий контроль со стороны аудиторов компании. Несмотря на все это, в аптеках можно наблюдать случаи искусственного завышения цен на медицинские маски и некоторые дезинфицирующие средства.