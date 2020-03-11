Почему нет масок? А у семи нянек дитя без глаза при чем тут Минздрав?!
Заскочил накануне в аптеку за медицинскими масками. И сразу пожалел. Немолодая женщина в сердцах ругала и аптекарей, и всех остальных, кто довел нас до острого дефицита масок, которые прежде пользовались спросом лишь среди людей в белых халатах. Но вот коронавирусная паника смела их и сделала предметом поиска для одних и заработка – для других. Но проклинала женщина не столько сам коронавирус, сколько Министерство здравоохранения, аморфная и беспринципная политика которого, по ее острым высказываниям, и довела до дефицита.
- А Минздрав-то при чем?
- А еще как при чем, - еще более разошлась женщина. – Разве не Минздрав виновен в создавшемся безобразии?
К сожалению, подобные высказывания в последнее время можно слышать не редко. Конечно, отсутствие масок в аптеках – проблема массовая. Даже после самого серьезного предупреждения президента Ильхама Алиева острота ее, хотя несколько и спала, но в целом сохраняется. Видимо, одного устного предупреждения оказалось недостаточно, а борьба с продолжающимся злом предстоит тяжелая. Но какова роль в создавшейся ситуации Минздрава и действительно ли оно причастно к дефициту масок?
Конечно, Министерство здравоохранения отвечает за регулирование системы здравоохранения в стране. Основная функция его - организация и регулирование системы здравоохранения в стране с тем, чтобы обеспечить достаточную медицинскую помощь населению. Это госведомство призвано готовить и реализовывать спецпрограммы здравоохранения, исследования и разработки медоборудования, вести профилактику опасных заболеваний в стране и т.д. Ранее в функции министерства входили также поставка медпрепаратов, бактериологических и антивирусных препаратов в больницы, управление и развитие аптечных сетей, исследования и разработки медицинского оборудования, профилактика опасных заболеваний в стране и т.д. Но в последние годы произошли крупные перемены в структуре министерства, перераспределены и его функции. А население об этом недостаточно информировано.
Да, часть функций министерства перешла к Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию. И с целью обеспечения применения обязательного медстрахования президент Ильхам Алиев 20 декабря 2018 года подписал указ об учреждении публичного юридического лица «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB). Ему предстоит совершенствовать управление, оптимизировать деятельность находящихся в его подчинении медучреждений, учитывая международный опыт в этой сфере и применяя более эффективные методы управления. Цель - повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению. А с этого года TƏBİB начинает осуществление полномочий учредителя переданных ему медучреждений, входящих в госсистему здравоохранения, а также осуществлять управление и контроль в этой сфере.
То есть абсолютное большинство медпунктов, поликлиник и больниц перешли в подчинение TƏBİB. Что же касается аптек, то в стране эти учреждения давным-давно приватизированы, то есть ушли в частные руки, а медпрепаратами их обеспечивают тоже частные фармацевтические компании, занимающиеся их импортом и оптовой реализаций. Даже полномочия по регулированию цен на лекарства и прочие медрепараты переданы в Тарифный совет. Именно такой разброс по нескольким госучреждениям сосредоточенных ранее в одном министерстве функций, в целом и привело к той ситуации, которую мы наблюдаем сегодня. Вряд ли кто-то внятно может объяснить, где заканчиваются полномочия одной структуры и начинаются полномочия другой, а найти виновного в этом замкнутом круге – довольно сложная задача. А общественность по-прежнему и по привычке валит все на один безфункциональный Минздрав.
Давно канула в историю страна советов, где расписанные правила на все случаи жизни не менялись годами, и всем было известно, кто и за что отвечает. И общественность обращалась точно по адресу, отвертеться от вопросов было трудно. В частности, был единый Минздрав со своим ГАПУ (Главным аптечным управлением), который и нес ответственность за все проблемы в сфере здравоохранения. Сегодня же Минздрав может только что-то рекомендовать аптечным системам «Бута», «Зафаран» и др. Только к чьим рекомендациям прислушиваются аптеки: одни отпускают в руки пять, а другие по три маски? А Тарифный совет, рьяно взявшийся вначале за регулирование цен, словно, потерял дар речи. А крупные фармацевтические компании со своими депо, в которых, по словам одних аптекарей, нет масок, хотя в других аптеках они свободно продаются, также далеки от прозрачности, как и от взоров людских.
Поэтому, казалось бы, простой процесс обеспечения населения медицинскими масками грозил перерасти в грозное оружие, готовое взорвать общество. Но в критических ситуациях обычно власти сосредоточивают все полномочия в одной струтуре, которая принимает наиболее оперативные и эффективные решения для предотвращения опасности. В Азербайджане этой структурой стал Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, созданный при Кабинете Министров в конце прошлого месяца, куда входят руководители названных и ряда неупомянутых госведомств. И благодаря принимаемым этим штабом мерам распространение короновируса пока удается предотвращать. А в этом, кстати, немалая роль принадлежит и Минздраву…