Гюльнар Алиева, отдел социума 16:21

Заскочил накануне в аптеку за медицинскими масками. И сразу пожалел. Немолодая женщина в сердцах ругала и аптекарей, и всех остальных, кто довел нас до острого дефицита масок, которые прежде пользовались спросом лишь среди людей в белых халатах. Но вот коронавирусная паника смела их и сделала предметом поиска для одних и заработка – для других. Но проклинала женщина не столько сам коронавирус, сколько Министерство здравоохранения, аморфная и беспринципная политика которого, по ее острым высказываниям, и довела до дефицита. - А Минздрав-то при чем? - А еще как при чем, - еще более разошлась женщина. – Разве не Минздрав виновен в создавшемся безобразии?

К сожалению, подобные высказывания в последнее время можно слышать не редко. Конечно, отсутствие масок в аптеках – проблема массовая. Даже после самого серьезного предупреждения президента Ильхама Алиева острота ее, хотя несколько и спала, но в целом сохраняется. Видимо, одного устного предупреждения оказалось недостаточно, а борьба с продолжающимся злом предстоит тяжелая. Но какова роль в создавшейся ситуации Минздрава и действительно ли оно причастно к дефициту масок? Конечно, Министерство здравоохранения отвечает за регулирование системы здравоохранения в стране. Основная функция его - организация и регулирование системы здравоохранения в стране с тем, чтобы обеспечить достаточную медицинскую помощь населению. Это госведомство призвано готовить и реализовывать спецпрограммы здравоохранения, исследования и разработки медоборудования, вести профилактику опасных заболеваний в стране и т.д. Ранее в функции министерства входили также поставка медпрепаратов, бактериологических и антивирусных препаратов в больницы, управление и развитие аптечных сетей, исследования и разработки медицинского оборудования, профилактика опасных заболеваний в стране и т.д. Но в последние годы произошли крупные перемены в структуре министерства, перераспределены и его функции. А население об этом недостаточно информировано. Да, часть функций министерства перешла к Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию. И с целью обеспечения применения обязательного медстрахования президент Ильхам Алиев 20 декабря 2018 года подписал указ об учреждении публичного юридического лица «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB). Ему предстоит совершенствовать управление, оптимизировать деятельность находящихся в его подчинении медучреждений, учитывая международный опыт в этой сфере и применяя более эффективные методы управления. Цель - повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению. А с этого года TƏBİB начинает осуществление полномочий учредителя переданных ему медучреждений, входящих в госсистему здравоохранения, а также осуществлять управление и контроль в этой сфере.