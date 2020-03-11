Иранский замминистра выздоровел после коронавируса

Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи вылечился от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Саид Намаки.

"Учитывая полное выздоровление после недавней болезни, вам дается задание отправиться в центры провинций и городских округов в качестве моего специального представителя, чтобы проследить за мобилизацией в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении министра, адресованном Харирчи.

25 февраля Харирчи заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Это произошло на следующий день после его выступления на пресс-конференции официального представителя правительства Ирана Али Рабии. В ходе своей речи Харирчи кашлял и постоянно вытирался платком.