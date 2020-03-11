Российские эксперты: «Через полгода нефть будет стоить 50 долларов»

Заявление Всемирной организации здравоохранения о признании вспышки нового коронавируса пандемией будет иметь краткосрочный эффект для рынков и не повлечет за собой долговременного серьезного ослабления рубля, уверены опрошенные ТАСС эксперты.

Сегодня цена майского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE опустилась почти до 33 долларов за баррель (9 марта она падала до 31 доллара).