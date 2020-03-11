Российские эксперты: «Через полгода нефть будет стоить 50 долларов»
Заявление Всемирной организации здравоохранения о признании вспышки нового коронавируса пандемией будет иметь краткосрочный эффект для рынков и не повлечет за собой долговременного серьезного ослабления рубля, уверены опрошенные ТАСС эксперты.
Сегодня цена майского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE опустилась почти до 33 долларов за баррель (9 марта она падала до 31 доллара).
Они ожидают восстановления нефтяных котировок на фоне роста потребления в перспективе полугода, стоимость нефти марки Brent может вернуться к 45-50 долларов за баррель. В этом случае на фоне сохранения низкой инфляции российская валюта уже к осени может стабилизироваться на уровне 65-66 рублей за доллар.
Сейчас на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала встречи ОПЕК+ в Вене и объявления вспышки коронавируса пандемией курс доллара на Московской бирже превысил 75 рублей, евро также приближался к 85 рублям. Обе иностранные валюты в последний раз находились на этом уровне в 2016 году.