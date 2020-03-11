Продолжается дезинфекция бакинских такси Фото; видео
Министерство транспорта, связи и высоких технологий продолжает предпринимать неотложные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Обеспечивается проведение ежедневной дезинфекции автомобильных средств ООО «Бакинская служба такси» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, оказывающего услуги в столице.
Необходимые профилактические меры носят регулярный характер, и санитарно-гигиеническая ситуация держится под контролем.
Принадлежащие службе все такси дезинфицируются в порядке очереди.
Отметим, что автомобили дневной смены дезинфицируются ночью, автомобили ночной смены – днем.
В целях предотвращения случаев заражения вирусом и повышения эффективности проводимых в этой области соответствующих мер водители снабжаются антисептическими растворами и необходимыми средствами профилактики.