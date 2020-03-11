Продолжается дезинфекция бакинских такси Фото; видео

Министерство транспорта, связи и высоких технологий продолжает предпринимать неотложные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.  

Обеспечивается проведение ежедневной дезинфекции автомобильных средств ООО «Бакинская служба такси» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, оказывающего услуги в столице.

Необходимые профилактические меры носят регулярный характер, и санитарно-гигиеническая ситуация держится под контролем.

Принадлежащие службе все такси дезинфицируются в порядке очереди.

Отметим, что автомобили дневной смены дезинфицируются ночью, автомобили ночной смены – днем.

В целях предотвращения случаев заражения вирусом и повышения эффективности проводимых в этой области соответствующих мер водители снабжаются антисептическими растворами и необходимыми средствами профилактики.

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