Кадыров заступился за Терешкову

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за депутата Госдумы Валентину Терешкову, предложившую поправки о президентских сроках в Конституцию. В своем Telegram-канале он заявил, что ее инициатива вызвала волну нападок со стороны тех, кого мало волнует судьба России.

По мнению Кадырова, «господа за рубежом и их подручные в России» надеялись, что после ухода главы государства Владимира Путина из политики страна станет третьесортной, а «Запад и США заставят стоять ее по стойке "смирно"».

Глава Чечни считает, что избиратели поддержат Путина, который «спас Россию от развала». «Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России», — обратился Кадыров к Терешковой.