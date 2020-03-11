В связи с тем, что тренировки и матчи в юношеских и детских футбольных лигах Азербайджана из-за коронавируса отменены до 27 марта, АФФА подготовила видеоуроки.

Дети, которые занимаются футболом, но из-за коронавируса остались без тренировок, могут воспользоваться этим видеоматериалом и применить его на футбольных площадках своих дворов.

Чтобы поддерживать форму, АФФА рекомендует тренироваться дважды в день. При этом воспользоваться уроками могут и дети, не посещающие футбольные секции.