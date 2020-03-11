Азербайджанское бюро по туризму: «Мы стараемся минимизировать ущерб туризма в Азербайджане» наши беседы
«Наша страна имеет большой потенциал для туристических открытий. Целью кампании «Приключения рядом!» (“Məcarə yaxındadır!”) является поддержка желаний населения воспользоваться услугами внутреннего туризма». Этой информацией поделился заместитель главного исполнительного директора Азербайджанского бюро по туризму Бахруз Аскеров на проведенной 11 марта церемонии презентации инициированной государственными туристическими ведомствами кампании.
В рамках мероприятия, организованного Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро по туризму, общественности также была представлена новая версия сайта для иностранных туристов azerbaijan.travel и второй выпуск журнала “Experience Azerbaijan”.
Представляем интервью с Бахрузом Аскеровым.
- Что подразумевает кампания по развитию внутреннего туризма, когда она стартует и какие ожидаются результаты?
- Кампания «Приключения рядом!», организованная Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро по туризму, разработана в качестве платформы, объединяющей внутренние туристические пакеты для граждан Азербайджана, а также лиц, имеющих право на временное и постоянное проживание в нашей стране. Она позволяет различным фирмам размещать свои турпакеты на веб-сайте кампании и информировать соответствующих клиентов. Для этого им нужно только заполнить анкету на специально отведенной странице - macerayaxindadir.az.
Азербайджан обладает большим туристическим потенциалом. А наша цель – облегчить доступ, выступив тем самым в качестве государственного регулятора. Мы верим в то, что данная кампания внесет свою лепту в развитие внутреннего туризма и позволит нашим гражданам, а также лицам временно или постоянно проживающим в Азербайджане еще больше раскрыть потенциал нашей страны.
- Что такое платформа azerbaijan.travel и каким образом будет вестись информационая работа среди иностранных туристов?
- Как вы уже знаете, цифровой мир предоставляет множество возможностей для распространения информации и общения с миром. И мы, в свою очередь, постоянно пользуемся данными возможностями в рамках нашей стратегии по дигитализации, работаем над разработкой новых, более интересных и доступных предложений. Недавно представленный сайт azerbaijan.travel как раз является одним из таких новшеств. Новая версия этой платформы не только информационного характера, но и очень удобная с точки зрения функциональности. Она позволяет туристам детально спланировать каждый свой шаг - от покупки билетов, бронирования отеля вплоть до сравнения различных турпакетов. В то же время на нашем ресурсе турист может разработать собственный пакет, внеся свои требования и предпочтения. Он станет своего рода путеводителем для планирования поездки в Азербайджан. С другой стороны, там будут размещены отзывы других туристов, региональные карты, журналы, в том числе «Experience Azerbaijan». Одной из основных функций является виртуальный ассистент, предоставляющий пользователям практическую информацию.
- О чем повествует последний выпуск журнала «Experience Azerbaijan»?
- В журнале «Experience Azerbaijan», как обычно, рассказывается о туристическом потенциале страны, достопримечательностях, мероприятиях и фестивалях, национальных праздниках, традициях и обычаях, национальной кухне. Также во втором выпуске размещены статьи о Гран-при Азербайджан Формулы-1, орнитологическом туризме в Талышских горах, знаменитых молодых представителях творчества, знаковых местах Гянджи, о пяти самых известных маршрутах для хайкинга в Азербайджане и архитектурных памятниках Баку XIX века.
- Как известно, за последние 2 месяца повестку дня во всем мире занимает коронавирус. Как, по-вашему, этот факт повлияет на туризм в Азербайджане?
- Безусловно, это не обошло стороной и Азербайджан. Разумеется, кризис глобальный, но мы стараемся минимизировать ущерб туризма в Азербайджане. Соответствующие поручения о подготовке предложений нам уже даны со стороны председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева. Как видите, мероприятия были отменены по всему миру. К примеру, ITB Berlin, назначенная ранее на 4-8 мая в Германии. Отменены и другие наши встречи в Германии, а также в Саудовской Аравии и Турции. В то же время приостановлено множество других международных мероприятий, а именно форумов, региональных встреч, где предполагались туристические презентации по Азербайджану. В итоге нам пришлось отменить и некоторые ознакомительные встречи с иностранными турфирмами, внести изменения в стратегию 2020 года. Эти изменения касаются маркетинговой деятельности, где основной упор делается уже на дигитализацию.
Вышеперечисленные шаги предполагают подготовку к посткризисному периоду, выработке новых предложений, стабилизации ситуации в целом. Таким образом мы бы хотели, чтобы первым направлением, которое хотел бы посетить иностранный турист после этого кризиса, стал Азербайджан. Надеемся, проблема решится в скорейшем времени, и мировой туризм, в том числе и азербайджанский, вернется к своему прежнему темпу.