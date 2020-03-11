В рамках мероприятия, организованного Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро по туризму, общественности также была представлена новая версия сайта для иностранных туристов azerbaijan.travel и второй выпуск журнала “Experience Azerbaijan”.

- Что подразумевает кампания по развитию внутреннего туризма, когда она стартует и какие ожидаются результаты?

- Кампания «Приключения рядом!», организованная Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро по туризму, разработана в качестве платформы, объединяющей внутренние туристические пакеты для граждан Азербайджана, а также лиц, имеющих право на временное и постоянное проживание в нашей стране. Она позволяет различным фирмам размещать свои турпакеты на веб-сайте кампании и информировать соответствующих клиентов. Для этого им нужно только заполнить анкету на специально отведенной странице - macerayaxindadir.az.

Азербайджан обладает большим туристическим потенциалом. А наша цель – облегчить доступ, выступив тем самым в качестве государственного регулятора. Мы верим в то, что данная кампания внесет свою лепту в развитие внутреннего туризма и позволит нашим гражданам, а также лицам временно или постоянно проживающим в Азербайджане еще больше раскрыть потенциал нашей страны.

- Что такое платформа azerbaijan.travel и каким образом будет вестись информационая работа среди иностранных туристов?

- Как вы уже знаете, цифровой мир предоставляет множество возможностей для распространения информации и общения с миром. И мы, в свою очередь, постоянно пользуемся данными возможностями в рамках нашей стратегии по дигитализации, работаем над разработкой новых, более интересных и доступных предложений. Недавно представленный сайт azerbaijan.travel как раз является одним из таких новшеств. Новая версия этой платформы не только информационного характера, но и очень удобная с точки зрения функциональности. Она позволяет туристам детально спланировать каждый свой шаг - от покупки билетов, бронирования отеля вплоть до сравнения различных турпакетов. В то же время на нашем ресурсе турист может разработать собственный пакет, внеся свои требования и предпочтения. Он станет своего рода путеводителем для планирования поездки в Азербайджан. С другой стороны, там будут размещены отзывы других туристов, региональные карты, журналы, в том числе «Experience Azerbaijan». Одной из основных функций является виртуальный ассистент, предоставляющий пользователям практическую информацию.