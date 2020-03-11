Азербайджан продлил ограничения на границе с Ираном
Азербайджан продлил время закрытия границы с Ираном, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно информации, ограничительные меры на границе с Ираном продлены еще на две недели.
Азербайджан продлил время закрытия границы с Ираном, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно информации, ограничительные меры на границе с Ираном продлены еще на две недели.
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