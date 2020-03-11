Азербайджан продлил ограничения на границе с Ираном

Азербайджан продлил время закрытия границы с Ираном, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, ограничительные меры на границе с Ираном продлены еще на две недели.

1046 просмотров