Записал Джейхун Наджафов, отдел социума 17:28

Всемирная организация здравоохранения наконец объявила распространение нового коронавируса в мире пандемией, то есть признала, что опасное заболевание охватило население множества стран. Более того, ВОЗ прогнозирует, что в ближайшие недели число заболевших, смертей и затронутых стран увеличится… Организация призывает население мира в борьбе с коронавирусом менять образ жизни. Глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фоки считает, что вспышка COVİD-19 идет на спад в Азии, но возрастает в Европе и США, а потому он предложил населению Америки и Европы предпринять меры предосторожности независимо от того, много или мало заболевших в стране. «Американцы и европейцы должны быть готовы не делать то, что они могли делать всего несколько месяцев назад, до вспышки коронавируса», - рекомендует специалист.

И меры предпринимаются. В Нью-Йорке штаб-квартира ООН закрыла свои двери для общественности и посещающих страну туристов. Все сотрудники и дипломаты в профилактических целях перестали здороваться за руку, многие используют медицинские маски. В Вашингтоне Всемирный банк и Международный валютный фонд перешли на «виртуальный формат» весенних встреч. Всемирный банк ограничил доступ в свою штаб-квартиру всем, кто за последние две недели побывал в Китае, Иране или Италии, а также для тех, у кого наблюдаются простуда, лихорадка или симптомы гриппа. Комиссия по ценным бумагам и биржам США стала первым федеральным агентством, которое отправило своих сотрудников в домашний карантин, после того как у одного из сотрудников диагностировали коронавирус. Профилактические меры принимаются и в Азербайджане. Учащихся школ и студентов отправили на непредусмотренные каникулы, закрыты театры и музеи, отменены разного рода массовые мероприятия, в том числе и народные гулянья по случаю Новруз байрамы. Главный инфекционист республики Джалал Исаев в беседе haqqin.az рекомендовал населению отказаться от обычая в дни приближающегося Новруза ходить в гости и принимать их у себя. «Обычно семьи посещают родственников, причем за один день могут побывать в нескольких домах. А ведь не исключено, что кто-то недавно посещал страны, где высокий уровень зараженности COVİD-19. Или у кого-то были гости из особо инфицированных регионов. Есть еще и другие факторы, в силу которых стоит отказаться от праздничного «гостевого» обычая. Благо современные интернет-услуги предоставляют возможность видеообщения между людьми, находящимися в любой части страны», - считает врач.