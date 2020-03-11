В Азербайджане умерла женщина с диагнозом коронавирус

На фоне тяжелой аутоимунной болезни у больной было выявлено повреждение печени, дыхательная недостаточность, а также серьезный иммунодефицит.

Вернувшаяся из Ирана гражданка Азербайджана 1969 г.р. обратилась в больницу из-за хронических проблем со здоровьем. В ходе обследования у нее было обнаружено тяжелое аутоимунное заболевание красная волчанка (Lupus Eritematozus), люпус нефрит четвертого класса и последняя стадия хронической почечной недостаточности. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабмине.

В то же время было установлено, что больная заражена коронавиурусом. Она была госпитализирована в больницу особого режима, состояние ее здоровья взято под контроль, осуществлены интенсивные лечебные мероприятия.

Несмотря на все усилия, у больной обострились хронические заболевания, развилась недостаточность внутренних органов, и ее жизнь спасти не удалось.

Члены семьи больной и другие общавшиеся с ней люди помещены в карантин.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии. По данным на 12 марта, в мире 129 тысяч 185 человек заразились коронавирусом, и круг распространения этого заболевания и тенденция заражения расширяются. В рамках профилактики вируса многие страны закрывают границы со странами риска и откладывают авиарейсы.

Как ранее объявлял Оперативный штаб, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с хроническими болезнями и пожилые должны усилить профилактические мероприятия.

Оперативный штаб призывает граждан строго соблюдать рекомендации ВОЗ и Оперативного штаба в рамках профилактики вируса, избегать мест массового скопления людей и соблюдать медико-профилактические и дезинфекционные правила.