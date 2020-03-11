Тысячи человек пожелали заразиться коронавирусом за деньги

9 марта британские исследователи предложили любому желающему принять участие в изучении и борьбе с заболеванием COVID-19. Отобранных волонтеров заразят другими штаммами коронавируса — OC43 и 229E — и положат на карантин в лабораторном центре. Каждый день их участия будет оплачен в размере 100 фунтов стерлингов. Средняя продолжительность пребывания в центре составит 11-14 дней.

Лабораторный центр Лондона FluCamp, который объявил о поиске волонтеров для заражения коронавирусом, получил тысячи откликов. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

«Вирус влияет на иммунную систему каждого человека по-разному. Остаются области, в которых нам только предстоит разобраться. Клинические исследования могут нам в этом помочь, — подчеркнули представители центра FluCamp. — Если вы здоровы и вам есть 18 лет, вы можете оставить заявку для участия». Помимо этого, по данным Daily Mirror, подходящий кандидат должен быть некурящим и младше 55 лет.

11 марта стало известно, что тысячи людей откликнулись на объявление и пожелали стать участниками эксперимента. Отмечается, что подопытные сдадут ряд анализов, прежде чем их заразят штаммами, которые должны вызвать легкие симптомы болезни. Доктора в специальной защитной одежде будут ежедневно исследовать реакцию волонтеров на вирус.

Ученые подчеркивают, что цель эксперимента — ускорить разработку вакцины против смертельной болезни. Для этого они воспользовались безобидными штаммами вируса, которые поддаются контролю и изучению. Чтобы подопытные не заскучали, им предоставят доступ к телевизору, игровым приставкам и интернету.