Саудовская Аравия ударила по России нефтяными скидками

Саудовская Аравия обещает европейским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) поставки нефти, которые в три раза превышают обычные объемы поставок сырья из королевства в Европу, сообщает Bloomberg.

Поставки нефти из Саудовской Аравии вкупе с беспрецедентными скидками на нее превращают европейский нефтяной рынок в самую важную сферу передела интересов в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой. Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals.

Европейские НПЗ, в том числе таких компаний как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили от Saudi Aramco предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы. Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании.

Aramco подтвердила увеличение объемов поставок европейским нефтяным компаниям.