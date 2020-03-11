Президента Филиппин проверят на коронавирус

Тест на коронавирус пройдет президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает канал Fox News.

Бывший исполнительный секретарь Кристофер Бон Го сообщил, что президент Филиппин Родриго Дутерте решил пройти тест на коронавирус после того, как выяснилось, что члены его кабинета могли заразиться от соприкосновения с носителями вируса.

«Мы делаем это для того, чтобы быть уверенными, что мы здоровы и готовы вовлекать общественность, а также выполнять свои обязанности в ближайшие дни и недели. Как всегда, президент и я по-прежнему готовы служить и умирать за филиппинцев», — заявил Кристофер Бон Го.