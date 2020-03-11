Еще один итальянский футболист инфицирован коронавирусом

28-летний футболист стал вторым игроком чемпионата Италии за два дня, у которого подтверждено заболевание, вызванное коронавирусом. Первым стал защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Габбьядини до "Сампдории" выступал за "Аталанту", "Читаделлу", "Ювентус", "Болонью", "Наполи", а также английский "Саутгемптон". За сборную Италии он провел 11 матчей и забил два гола.

Италия является крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами КНР. По последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания стали уже более 800 человек. Количество зараженных превысило 12 тыс. человек, 1045 человек излечились. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.