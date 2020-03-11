LʼEquipe: УЕФА отменит чемпионат Европы-2020 по футболу

УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает LʼEquipe со ссылкой на источники.

Сегодня в УЕФА официально анонсировали проведение экстренного заседания 17 марта, на котором будет принято решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы, национальных чемпионатов и Евро-2020. По данным LʼEquipe, после него о переносе чемпионата Европы будет объявлено официально.

Напомним, что четыре матча Евро-2020 должны пройти в Баку.