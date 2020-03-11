В Грузии растет число заболевших коронавирусом: уже 25

В Грузии выявили новый случай заболевания новым типом коронавируса COVID-19, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на информацию на специальном сайте правительства по превенции коронавируса в Грузии.

Согласно информации, число инфицированных в Грузии уже достигло 25 человек. Как заразился новый пациент, неизвестно, но пресс-служба Национального центра контроля заболеваний сообщила, что случай связан с Италией.

Согласно данным, размещенным на сайте, в карантине в Грузии находятся 295 человек, в клиниках под наблюдением врачей - 49 человек.