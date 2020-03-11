Европейские планетологи обнаружили гигантскую экзопланету, на которой идут дожди из расплавленного железа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейской южной обсерватории (ESO).

Планета находится в созвездии Рыб, на расстоянии около 640 световых лет от Солнечной системы. Она представляет собой горячий юпитер, немногим уступающий по размерам и массе своему «тезке». Вращается вокруг желто-белого карлика WASP-76. Год на ней длится всего два неполных земных дня.

Одно из полушарий планеты всегда смотрит на светило, а другое постоянно погружено в темноту. В результате этого ее «солнечная» сторона раскалена до температуры в 2,4 тысячи градусов, а обратная – до полутора тысяч градусов.

На границе между дневным и ночным полушариями ученые нашли следы больших количеств нейтральных атомов железа. Планетологи считают, что оно исчезает и появляется в атмосфере планеты в результате круговорота, который напоминает водный цикл Земли. Под влиянием высокой температуры металл испаряется, после чего конденсируется и превращается в железные облака. А когда эти испарения пересекают границу между полушариями и попадают на «холодную» сторону планеты, на ней идут железные дожди.

Как рассказал один из авторов исследования, профессор Женевского университета Дэвид Эренрайх, дожди на этой планете часто происходят по вечерам. Утром таких осадков не бывает.