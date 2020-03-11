Европейский Центробанк: коронавирус — «сильный шок» для мировой экономики

Распространение коронавируса сильно повлияет на экономику, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, отметив, что его распространение уже стало «сильным шоком» для перспектив роста мировой экономики.

«Мы призываем правительства и все другие политические институты предпринять своевременные и целенаправленные действия, - сказал Лагард в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания ЕЦБ. - Требуются масштабные и скоординированные меры бюджетной политики, чтобы поддержать компании и сотрудников, оказавшихся под угрозой».

Фондовый рынок 12 марта второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов. Это происходит после объявления Всемирной организацией здравоохранения о пандемии коронавируса COVID-19 в мире.