Эльнур Мамедов, отдел экономики 19:52

Сразу после распада сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обрушились. Стоимость нефти Brent снизилась на 31%, составив 31,43 доллара за баррель. В последний раз похожий антирекорд, если не успел забыть читатель, был зафиксирован в январе 2016 года (спад на 31,5 доллара за баррель). Почти так же (на 27%) подешевела WTI – до 30,27 доллара за баррель. Правда, вскоре котировки попробовали выровняться, но это еще раз продемонстрировало миру, как опасно играться с нефтью. И что самое интересное, больше всех, пожалуй, пострадали как раз сами инициаторы этой игры амбиций. Да, ОПЕК, в частности Саудовская Аравия, и Россия начали в буквальном смысле слова нефтяную войну, которая сразу отразилась на всех мировых биржах, многие из которых вскоре закрылись из-за невидимого обвала. Паника началась такая, что резко подешевел и российский рубль: доллар подскочил намного выше 70 рублей. Даже на Нью-Йоркской фондовой бирже торги были приостановлены после падения индекса Dow Jones на 7%. А инвесторы, обеспокоенные поведением ведущих игроков нефтяного рынка, ринулись в извечную буферную зону: золото. Цены на драгоценный металл приблизились к семилетнему максимуму, торгуясь у отметки в 1700 долларов за унцию.

Кстати, Саудовская Аравия тоже несет потери. Достаточно отметить, что стоимость акций госнефтекомпании Saudi Aramco упала 9%, впервые опустившись ниже уровня IPO. Кто кого съест в их взаимной войне с Россией, прогнозировать сложно. Саудовская нефть дешевле по себестоимости, и есть больше возможностей нарастить ее производство. Россия в этом отношении не так гибка, хотя экономика страны и больше диверсифицирована. Обвал ее рубля, а в целом и всех макроэкономических показателей на международных торгах продолжается: взлет евро и доллара вновь погнал людей в обменники. То же, кстати, можно сказать и о других нефтяных странах. Так, в Азербайджане в один день появились давно забытые очереди в обменных пунктах, цены на инвалюту повышаются при растущих ограничениях на ее объем. Даже в куда более стабильной Норвегии заметно сказался обвал нефтяных котировок. Кому же нужно было так накалить глобальный нефтяной рынок, который тут же ударил по всем остальным сферам экономики и грозит перерасти в острую геополитическую проблему – похлеще всех региональных конфликтов, которыми изобилует сегодня планета? Москва и Эр-Рияд выбрали не лучший момент, чтобы выйти из сделки: спрос на нефть начал слабеть еще в прошлом году на фоне стагнации мирового промпроизводства. А эпидемия коронавируса и вовсе добила нефть и глобальную экономику, подталкивая ее к рецессии. К тому же, до сих пор сделка ОПЕК+ защищала котировки от инвесторов, играющих на понижение. А сейчас на фоне роста неопределенности они распродают рисковые активы, к которым относятся и нефтяные фьючерсы. Россия взяла курс на рост доли рынка: это означает, что низкие цены на нефть установятся надолго и слабые игроки (по мнению Москвы - США) должны будут уйти. Мол, российский бюджет защищен слабым рублем, а энергопереход от углеводородов к более чистым источникам энергии при ценах 40–50 долларов за баррель будет отодвинут лет так на десять. В итоге основа российской экономики - торговля сырьем - останется нетронутой.