Глобальная нефтяная схватка. Игра продолжается горячая тема
Сразу после распада сделки ОПЕК+ мировые цены на нефть обрушились. Стоимость нефти Brent снизилась на 31%, составив 31,43 доллара за баррель. В последний раз похожий антирекорд, если не успел забыть читатель, был зафиксирован в январе 2016 года (спад на 31,5 доллара за баррель). Почти так же (на 27%) подешевела WTI – до 30,27 доллара за баррель. Правда, вскоре котировки попробовали выровняться, но это еще раз продемонстрировало миру, как опасно играться с нефтью. И что самое интересное, больше всех, пожалуй, пострадали как раз сами инициаторы этой игры амбиций.
Да, ОПЕК, в частности Саудовская Аравия, и Россия начали в буквальном смысле слова нефтяную войну, которая сразу отразилась на всех мировых биржах, многие из которых вскоре закрылись из-за невидимого обвала. Паника началась такая, что резко подешевел и российский рубль: доллар подскочил намного выше 70 рублей. Даже на Нью-Йоркской фондовой бирже торги были приостановлены после падения индекса Dow Jones на 7%. А инвесторы, обеспокоенные поведением ведущих игроков нефтяного рынка, ринулись в извечную буферную зону: золото. Цены на драгоценный металл приблизились к семилетнему максимуму, торгуясь у отметки в 1700 долларов за унцию.
Кстати, Саудовская Аравия тоже несет потери. Достаточно отметить, что стоимость акций госнефтекомпании Saudi Aramco упала 9%, впервые опустившись ниже уровня IPO. Кто кого съест в их взаимной войне с Россией, прогнозировать сложно. Саудовская нефть дешевле по себестоимости, и есть больше возможностей нарастить ее производство. Россия в этом отношении не так гибка, хотя экономика страны и больше диверсифицирована. Обвал ее рубля, а в целом и всех макроэкономических показателей на международных торгах продолжается: взлет евро и доллара вновь погнал людей в обменники.
То же, кстати, можно сказать и о других нефтяных странах. Так, в Азербайджане в один день появились давно забытые очереди в обменных пунктах, цены на инвалюту повышаются при растущих ограничениях на ее объем. Даже в куда более стабильной Норвегии заметно сказался обвал нефтяных котировок.
Кому же нужно было так накалить глобальный нефтяной рынок, который тут же ударил по всем остальным сферам экономики и грозит перерасти в острую геополитическую проблему – похлеще всех региональных конфликтов, которыми изобилует сегодня планета? Москва и Эр-Рияд выбрали не лучший момент, чтобы выйти из сделки: спрос на нефть начал слабеть еще в прошлом году на фоне стагнации мирового промпроизводства. А эпидемия коронавируса и вовсе добила нефть и глобальную экономику, подталкивая ее к рецессии. К тому же, до сих пор сделка ОПЕК+ защищала котировки от инвесторов, играющих на понижение. А сейчас на фоне роста неопределенности они распродают рисковые активы, к которым относятся и нефтяные фьючерсы.
Россия взяла курс на рост доли рынка: это означает, что низкие цены на нефть установятся надолго и слабые игроки (по мнению Москвы - США) должны будут уйти. Мол, российский бюджет защищен слабым рублем, а энергопереход от углеводородов к более чистым источникам энергии при ценах 40–50 долларов за баррель будет отодвинут лет так на десять. В итоге основа российской экономики - торговля сырьем - останется нетронутой.
Но эти надежды Москвы, пожалуй, могут и не сбыться. Саудовская Аравия пошла на еще более беспрецедентный шаг, решив увеличить добычу до 12 млн. баррелей в сутки и снизить цены на свое сырье в тех регионах, где намечала усилить свои позиции Москва. Насколько экономически обоснованы расчеты сторон, сказать трудно, так как обе страны не страдают избытком демократии и либеральной экономики. Но тут не замедлилась сказаться реакция третьей остающейся до этого в тени стороны – США.
Президент Дональд Трамп с одобрением отнесся к падению мировых цен на нефть. «Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются. Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах добычи нефти. Это, а также фейковые новости являются причиной падения рынка!», - написал он в твиттере. Думается, комментарии тут излишни. Трамп ясно дал понять, кому выгоден конфликт двух нефтяных гигантов. На рынке появился третий крупный игрок, сильно расталкивающий своих конкурентов от глобального нефтяного пирога. И если на первых порах Москве и Эр-Рияду удалось объединиться в противостоянии Вашингтону, то теперь они практически лишь расчистили ему путь.
Но ситуация, кажется, даже превзошла ожидания Вашингтона. Как заявил представитель минэнерго страны Джесс Жимански, США отменили продажу нефти из своих резервов, учитывая ситуацию на рынках. (В конце февраля министерство объявило о намерении продать в этом году нефти из резервов на сумму до 450 млн. долларов). Да, в свете сильной волатильности на мировых рынках нефти министерство останавливает ранее объявленную продажу нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR). Продажа была спланирована с целью собрать средства для содержания и усовершенствования объектов резерва, то есть нефтехранилищ. Но ситуация на нынешнем рынке нефти показывает, что сейчас не лучшее время для продажи – так легко сбить нефтяные цены и ниже 30 долларов за баррель.
И все же проблемы США не сравнить с теми проблемами, которые предстоит решать России и Саудовской Аравии. И в назревающей глобальной нефтяной войне Вашингтон, безусловно, окажется победителем. Дело в том, что сегодня уже проглядываются контуры будущего его сотрудничества с Эр-Риядом. Готова ли к такому развороту событий Москва – покажет время. В любом случае глобальный нефтяной рынок нуждается в более крепком союзе, как показывает практика, двух крупных игроков. А третий здесь – лишний.