Азербайджан приостановил выдачу электронных виз иностранцам

Электронный портал ASAN Viza приостанавливает в течение 45 дней выдачу виз иностранцам, желающим приехать в Азербайджан. Об этом сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров, созданном в связи с угрозой распространения коронавируса.

«В связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения о глобальной пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) принято решение о приостановлении выдачи виз иностранным гражданам на 45 дней с целью предотвращения распространения вируса на территории Азербайджана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранцы, чтобы оформить визу в Азербайджан, могут обратиться в посольства и генконсульства страны. В связи с этим все посольства и консульства Азербайджана перейдут на усиленный режим работы. Для получения разрешения на въезд в Азербайджан иностранцы должны будут представить медицинскую справку на предмет тестирования на COVİD-19. Это требование распространяется и на тех, кто в последние 14 дней посещал страны, охваченные вспышкой коронавируса.

В некоторых случаях у иностранцев могут потребовать самоизоляцию либо медицинскую изоляцию на 14 дней. Также иностранцы могут подвергнуться дополнительному тестированию на наличие COVİD-19.

Оперативный штаб подчеркивает, что граждане Азербайджана, возвращающиеся на родину из Китая, Южной Кореи, Ирана, Японии, Италии, Испании, Франции и Германии, будут размещены на карантин сроком на 14 дней, а при необходимости на 21 день.