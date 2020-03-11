Распространители фейков о коронавирусе будут наказаны

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана регулярно информирует общественность о профилактических мерах по предотвращению распространения коронавируса, количестве инфицированных и находящихся на карантине лиц, ходе их лечения и т.д. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Тем не менее, отдельными лицами в соцсетях и посредством WhatsApp распространяются слухи о якобы проведении мер по борьбе с коронавирусом, способных вызвать панику и замешательство среди людей, отмечается в сообщении.

Генпрокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана призывают граждан не верить подобной ложной информации, а принимать во внимание лишь информацию, предоставленную полномочными государственными органами.

В то же время в отношении всех тех, кто распространяет необоснованные и фальшивые сообщения, рассчитанные на создание искусственного ажиотажа в обществе, за осуществленные ими противоправные действия будут приняты меры правовой ответственности, говорится в заявлении.