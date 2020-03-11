БТА предупреждает водителей и пешеходов фото
В настоящее время на автомагистрали проспект Гейдара Алиева - Аэропорт - Загульба, на шоссе Бузовна - Шувелан и Бильгя - Пиршаги, а также на окружающих территориях наблюдается туман. Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.
Учитывая вышесказанное, агентство просит водителей быть крайне осторожными, соблюдать установленный скоростной режим.
"В частности, в таких погодных условиях от водителей требуется соблюдать дистанцию. Просим пешеходов пользоваться пешеходными переходами", - сказали в БТА.