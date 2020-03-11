На фоне эпидемии коронавируса в Турции на неделю объявлены внеплановые школьные каникулы, зарубежные визиты президента Реджепа Тайипа Эрдогана откладываются, заявил представитель главы турецкого государства.

"Принято решение о том, что с 16 марта во всех средних школах будут объявлены внеплановые каникулы, а с 23 марта школьники будут учиться дистанционно. Университеты будут закрыты на три недели с 16 марта", - сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын журналистам в Анкаре по итогам совещания Кабинета министров Турции по борьбе с коронавирусом.

Калын добавил, что президент Турции отложит намеченные на ближайшее время зарубежные визиты из-за ситуации с коронавирусом.