Коронавирус обрушил мировые рынки акций

Пандемия нового коронавируса SARS-CoV-2 усиливает панику на мировых рынках акций. Во Франкфурте-на-Майне индекс DAX во вторую половину дня четверга обвалился более чем на 10 процентов - до 9347,78 пункта, пишет Deutsche Welle.

На фондовых биржах в Париже и Мадриде курсы снизились примерно в том же объеме. В Милане фондовая биржа рухнула почти на 17 процентов.

Только в первую половину дня DAX впервые с 2016 года опустился ниже отметки в 10 тысяч пунктов. В результате с начала года DAX обвалился уже почти на 30 процентов. Сильные падения курсов зафиксированы и в США. Индекс S&P 500 после открытия торгов упал на 7 процентов, после чего торги были автоматически приостановлены на 15 минут.

Вкладчики на фоне разрастающейся пандемии коронавируса ожидают ясных сигналов от Европейского Центробанка (ЕЦБ). Сегодня ЕЦБ объявил о намерении облегчить выдачу кредитов малым и средним предприятиям и временно увеличить программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца текущего года.