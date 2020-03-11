Коронавирус расстроил планы Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прервал свой отпуск и проведение агиткампании по конституционному референдуму из-за выявления в стране двух новых случаев заражения коронавирусом.

"К сожалению, должен сообщить, что у нас зафиксированы два новых случая заражения новым типом коронавируса. В связи с этим я прерываю свой отпуск и возвращаюсь к работе. Очевидно, что завтра также отменяются все запланированные мероприятия в рамках агиткампании по конституционному референдуму. Также завтра не будут работать школы, вузы и дошкольные учреждения. О других решениях мы сообщим завтра", - цитирует ТАСС армянского премьера.

Пашинян также сообщил, что трое из шести зараженных новым типом коронавириса уроженцы города Эчмиадзина и являются родственниками.

Ранее Минздрав Армении сообщал о четырех случаях заражения коронавирусом, а также о госпитализации свыше 90 граждан страны.