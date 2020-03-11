Продолжительность учебного года будет определять Кабмин

Продолжительность учебного года в Азербайджане будет определяться Кабинетом министров. В связи с этим Кабмин внес изменения в "Образцовый устав общеобразовательных школ", сообщает Report.

Согласно информации, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

До сих пор Министерство образования в зависимости от обстоятельств и возникшей ситуации могло вносить изменения в продолжительность учебного года и каникул на территории всей республики либо в отдельных территориальных единицах. Согласно изменению, Минобразования лишается указанного полномочия.

Указ вступает в силу 15 сентября 2020 года.