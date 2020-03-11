Искусственное повышение цен в аптеках Азербайджана

С целью своевременного выявления и пресечения возможного дефицита лекарственных средств, в том числе медицинского спирта и масок, в результате искусственного завышения цен и незаконного вывода этих средств из оборота Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики усилила контроль и продолжает проводить интенсивные мониторинги и проверки, передает Trend со ссылкой на сообщение министерства.

Согласно информации, в ходе проверок в ряде аптек в Низаминском, Насиминском, Ясамальском районах Баку, а также в Сумгаите, Гяндже, Хачмазе и Шеки было установлено, что в процессе продажи лекарственных средств порой не соблюдается ценовая дисциплина, в связи с чем были составлены протоколы и направлены в соответствующие судебные органы.

Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики продолжает проверки в связи с соблюдением требований законодательства при продаже лекарственных средств, в том числе медицинского спирта и масок.