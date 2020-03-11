США ввели санкции против «дочки» «Роснефти»

Министерство финансов США вводит ограничения в отношении еще одной дочерней структуры «Роснефти». В Вашингтоне считают, что TNK Trading International S.A. занимается «продажей и транспортировкой нефти из Венесуэлы», сообщает «Росбалт».

Компания зарегистрирована в Швейцарии и находится под контролем «Роснефти» с декабря 2017 года, говорится в сообщении.

В феврале США ввели санкции против Rosneft Trading, также за работу с венесуэльской нефти. В «Роснефти» заявили, что работают в Венесуэле в соответствии с нормами международного права, а ситуацию назвали правовым произволом.