«Магомаев»: фильм о великом певце и замечательном человеке

Сериал переносит зрителей в конец шестидесятых годов и знакомит с одним из выдающихся исполнителей Советского Союза. Муслим Магомаев - человек, чье появление на сцене всегда встречалось бурными овациями. Авторы рассказывают историю отношений знаменитости с оперной певицей Тамарой Синявской, которая смогла покорить сердце Муслима. Они прожили вместе долгих 35 лет.

Съемки проекта проходили в Москве, а также на родине Муслима Магомаева - в Баку. На роль Муслима Магомаева народная артистка СССР Тамара Синявская выбрала сербского актера Милоша Биковича. Образ же самой Синявской воплотила российская актриса Ирина Антоненко.

Первые кадры сериала начинаются с победы Муслима Магомаева на Международном фестивале песни в польском Сопоте в 1969 году. Атмосфера фестиваля была создана режиссерами Дмитрием Тюриным и Романом Прыгуновым в бакинском Зеленом театре.

В сериале помимо российских актеров снялись и азербайджанские артисты. В частности, роль дяди Джамал, который после смерти отца Муслима вырастил и воспитал его, исполнил народный артист Азербайджана Расим Балаев. Заслуженный актер Азербайджана Фаиг Мирзоев сыграл председателя жюри фестиваля в Сопоте. В сериале задействован также актер и телеведущий Турал Асадов.

Делясь впечатлениями о съемках фильма в Зеленом театре в Баку, Мирзоев и Асадов отметили, что хоть и сыграли эпизодические роли, но эта картина посвящена великому азербайджанском певцу Муслиму Магомаеву, которого любили и по-прежнему любят миллионы, и потому в этом фильме не может быть маленькой роли.