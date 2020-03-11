Коронавирус в Италии: умерли уже более тысячи человек

За минувшие сутки в Италии скончалось от коронавируса 189 человек. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"Сегодня у нас на 189 жертв больше. Их общее число составило 1 016. На сегодняшний день зараженных - 12 839 человек, из которых госпитализированы 7 650 человек", - цитирует его ТАСС.

При этом Боррелли отметил, что растет и число выздоровевших. На данный момент от коронавируса излечилось 1 258 человек - на 213 больше за сутки, уточнил он.

Общее число инфицированных в стране с момента начала вспышки достигло 15 113.