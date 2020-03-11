Белорусские врачи вылечили студента из Ирана от коронавируса
Первый пациент в Беларуси, у которого был диагностирован COVID-19, в четверг был выписан после серии отрицательных результатов анализов на новый тип коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского минздрава.
"Первый белорусский пациент, которому был диагностирован COVID-19, сегодня выписан из больницы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Комсомольская правда - Беларусь пишет, что речь идет об иранце - студенте Белорусского национального технического университета, у которого в конце февраля выявили коронавирусную инфекцию.
Ранее в четверг Минздрав страны сообщил, что в Беларуси число пациентов, у которых выявлен новый тип коронавируса, выросло до 21.