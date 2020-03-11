Королевская семья и министры Норвегии оказались в карантине

Король Норвегии Харальд V и королева Соня помещены на карантин из-за ситуации с коронавирусом, поскольку в последние две недели выезжали за рубеж. Об этом сообщил телеканал ТВ2 .

Телеканал уточняет, что королевская чета ранее в этом месяце была в Иордании. Карантин введен с сегодняшнего дня, симптомов заражения у них нет.

Кроме того, на карантин отправлены несколько министров норвежского правительства. Это министр здравоозранения Бент Хёйе, глава МИД Ине Эриксен Серейде и еще четверо.

В Норвегии зафиксировано уже более 620 случаев заражения коронавирусом и одна смерть от него.