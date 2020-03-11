Крупнейший с 1987 года обвал американской биржи

В США торги бирж закрылись падением индексов на более 9%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Такой показатель стал худшим с 1987 года.

Отмечается, что в середине дня индексы почти вдвое замедлили падение благодаря Федеральному резервному банку Нью-Йорка, который объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте.

Однако уже через пару часов биржи вновь устремились вниз. Более того, даже после завершения торгов Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99 процента. Кроме того, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 7,85% - до 7327,453 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 4,54% - до 2510,48 пункта.

На ситуацию также повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на на въезд в США из Европы из-за коронавируса. На этом фоне американские биржи уже открылись падением в семь процентов и были приостановлены на десять минут. После возобновления торгов индексы продолжили опускаться более чем на семь процентов.