Главный эпидемиолог Китая: пандемия коронавируса может закончиться в июне

Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 в случае принятия надлежащих контрмер может прекратиться к июню 2020 года, сообщила газета Global Times со ссылкой на ведущего китайского эпидемиолога Чжуна Наньшаня.

«Я очень рад видеть, что сейчас уже принимаются меры в Италии и Южной Корее, там уже заметно снижается количество новых случаев. Если это будет так, то я ожидаю, что эпидемия закончится в июне», — приводит его слова РИА Новости.

«В некоторых странах смертность от болезни очень высока — и в Италии, и в Испании, и в США, и во Франции. Это означает, что нужно уделять эпидемии достаточное внимание», — отметил эксперт.

Чжун Наньшань добавил, что у многих зараженных, прибывших в Китай, заболевание проходит бессимптомно, а также отметил низкий процент повторных заражений среди выздоровевших, пишет Интерфакс.

В четверг Госкомитете здравоохранения КНР сообщил, что Китай преодолел пик эпидемии коронавируса. По словам представителя госкомитета Ми Хэна, количество новых случаев заражения сокращается, распространение эпидемии остается под контролем.