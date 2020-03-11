Пентагон о возможности удара по Ирану: «Все варианты на столе»

Пентагон изучает возможность военного ответа на ракетный удар по базе Эт-Таджи в Ираке, где погибли три человека, в том числе двое военнослужащих США. Американский министр обороны Марк Эспер заявил, что президенту Дональду Трампу «представлены военные решения», передает RT.

«Хочу выразиться ясно: США не потерпят атак на своих людей, на свои интересы или своих союзников», — приводит слова Эспера Politico.

Он отметил, что «все варианты на столе», и американская сторона работает с партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности. Эспер добавил, что пообщался на эту тему с Трампом, и глава государства «дал полномочия делать то, что нужно» под его руководством.