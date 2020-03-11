Итальянцы просят перенести чемпионат Европы в Баку

Италия обратилась к президенту Всемирной федерации каратэ (WKF) Антонио Эспинозу с просьбой перенести на более поздний срок чемпионат Европы, который должен пройти в Баку с 25 по 29 марта.

Учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусом и объявленный в Италии всеобщий карантин, итальянцы приняли решение не ехать в Азербайджан. Руководство Итальянской федерации предполагает, что от поездки на чемпионат Европы могут отказаться и некоторые другие страны. Итальянские каратисты надеются, что WKF положительно ответит на просьбу и перенесет важнейшее соревнование, как делают многие другие спортивные федерации.

Тем временем, по сообщению пресс-службы Национальной федерации каратэ Азербайджана, изначально в бакинском чемпионате Европы, учитывая его квалификационный статус для попадания на Олимпиаду, должны были принять участие более 50 стран. Однако из-за объявленной в мире пандемии коронавируса ряды участников поредели – ожидается выступление 460 спортсменов из 43 государств. При этом, как отмечают в Европейской федерации каратэ, учитывая нынешнюю ситуацию, если какая-то из стран за оставшееся до начала чемпионата время изъявит желание выступить в Баку, то ее допустят.

Гости разместятся в Boulevard Hotel и в Деревне атлетов. По словам президента Национальной федерации каратэ Азербайджана Яшара Баширова, благодаря государственной поддержке предстоящий чемпионат должен пройти на самом высоком уровне. Он отметил, что подготовительные работы идут по плану и нет никаких официальных предписаний для проведения чемпионата без зрителей или о переносе соревнований.

«Мы очень серьезно готовимся к проведению чемпионата. На нас троекратная ответственность. Мы должны не только завоевать медали чемпионата Европы, но и достойно организовать турнир», - заявил Яшар Баширов.

Также стоит отметить, что на соревнованиях, которые пройдут на Национальной гимнастической арене, будут работать около 120 судей международной категории.