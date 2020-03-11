Ученые назвали самый эффективный способ бросить пить

Были проанализированы истории болезней более 10 тысяч людей, и выяснилось, что самые лучшие результаты в борьбе с алкоголизмом показали участники «12 шагов».

«Различные версии программы «12 шагов» одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран. Это говорит о том, что этот подход действительно работает», - рассказал один из авторов исследования профессор Кит Хамфрис, пишет РИА Новости.

Программа «12 шагов», разработанная более 80 лет назад, также известна как «клуб анонимных алкоголиков», оказалась эффективнее других программ и альтернативных подходов к лечению недуга. «12 шагов» подразумевает соглашение алкоголика с определенными принципами, постепенно приводящими его к отказу от алкоголя. Каждый «шаг» - определенный принцип или правило, которые участники программы постепенно вводят в свою жизнь и затем следуют им.