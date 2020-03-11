Хроники эпидемии: Америка закрывается, рынки падают, футбол отменяют

Леонид Швец, автор haqqin.az 02:09

В истории распространения коронавируса один из самых значительных дней. Всемирная организация здравоохранения, наконец, назвала происходящее пандемией, тем самым признав переход ситуации в новое качество, когда она является глобальной угрозой. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, число случаев заболевания за пределами Китая выросло в 13 раз за последние две недели. Другим из ряда вон выходящим событием стало выступление Дональда Трампа перед нацией, в котором он сообщил, что США закрывают авиаперелеты из Европы. И хотя он в речи уверял, что все под контролем и большей части американцев ничего не угрожает, беспрецедентная мера говорила об обратном.

Рынки отреагировали так, как Трамп не хотел, чтобы они реагировали, но выбора у него не было. Кстати, у американского президента личные неприятности в связи с эпидемией: у Фабио Вайнгартена, секретаря по коммуникациям бразильского президента Жаира Болсонару, обнаружили коронавирус спустя считанные дни после того, как он принимал участие во встрече своего босса с Трампом. А первой отреагировала на заявления ВОЗ и Трампа австралийская биржа ASX. Она за день потеряла 7,36%. С 21 февраля австралийские компании потеряли больше 25% рыночной стоимости. Остановить падение котировок не смогло даже сообщение правительства, что оно выделяет стимулирующий пакет в 17,6 миллиарда долларов для поддержки бизнеса. При этом Австралия не самая пострадавшая страна: в ней зафиксировано 128 случаев заболевания. Правда, среди инфицированных неожиданно оказались звезда Голливуда Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, находящиеся на этом континенте.

Европейские биржи ушли вниз на 10%. FTSE 100 опустилась на 9%. Ключевой американский индекс S&P 500 потерял 8,2% за полчаса, и торги были приостановлены. Это произошло второй раз за неделю. Масла в огонь подлила ценовая война Саудовской Аравии и России, к которой на стороне саудитов присоединились другие страны Персидского залива. Фьючерсы на Brent упали на очередные 9%: сейчас за баррель дают чуть больше 32 долларов. Решение Трампа, мягко сказать, неоднозначно. Во-первых, прерывается на 30 дней авиасообщение со странами Европы, входящими в шенгенскую зону, а на прочие страны запрет не распространяется, включая в первую очередь Британию и Ирландию. Кроме того, проблемы только у пассажиров, а торговое сообщение не прерывается, будто люди, доставляющие коммерческие грузы, не подвержены инфекции. Тем не менее удар по самим Штатам немалый: межатлантические перелеты самые прибыльные для авиакомпаний, а многомиллионная армия туристов из Европы оставляет в США колоссальную сумму: в 2018 году путешественники только из четырех стран ЕС потратили 22 миллиарда долларов. Американская экономика под давлением эпидемии демонстрирует признаки перехода от роста к падению, а это гарантированно уничтожит поддержку Дональда Трампа. В этот же день беспрецедентные вещи происходили в мировом спорте. Национальная баскетбольная ассоциация США приостановила сезон: у одного из игроков диагностировали коронавирус. Минимум на две недели прервала игры испанская высшая футбольная лига.