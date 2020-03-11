Неутешительный прогноз от Макрона: эпидемия только начинается

Эпидемия коронавируса в мире только начинается, поэтому здоровье граждан страны является приоритетом для властей, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к нации.

"Мы только в начале этой эпидемии. И везде в Европе она набирает обороты, становится более интенсивной", - сказал французский лидер, призвав граждан заботиться о людях с более слабым здоровьем: о пожилых, инвалидах и о тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

"Я прошу всех пожилых людей - тех, кто старше 70 лет, тех, кто страдает хроническими заболеваниями или заболеваниями органов дыхания, инвалидов оставаться как можно больше дома. Конечно, они могут выходить на улицы, делать покупки… но они должны максимально ограничить свои контакты", - добавил президент, также попросив "всех французов ограничить свои перемещения".

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2 876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек.