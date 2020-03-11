США бомбят иранские группировки

США наносят удары в Ираке в ответ на ракетную атаку в среду, в результате которой погибли американские военнослужащие, сообщает Рейтер со ссылкой на двух официальных лиц.

"США проводят ответные удары в Ираке в ответ на ракетную атаку в среду", - передает агентство. Источники Рейтер не стали говорить, по каким целям именно наносятся удары.

Телеканал Fox News тем временем отмечает, что целью могут быть "поддерживаемые Ираном группировки".

В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения.