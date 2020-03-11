У главного тренера «Арсенала» обнаружили коронавирус

Главный тренер английского футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Все игроки основной команды «Арсенала» и тренерский штаб, контактировавшие с Артетой в течение последних нескольких дней, будут находиться на карантине, а тренировочный центр «Арсенала» будет закрыт.

«Это действительно разочаровывает, но я сдал тест после того, как почувствовал себя плохо. Я вернусь к работе, как только мне будет позволено это сделать», - сказал Артета.

Также в заявлении «Арсенала» говорится, что команда не сможет принять участие в некоторых ближайших матчах чемпионата Англии.