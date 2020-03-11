Жена премьера Канады заразилась коронавирусом

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заразилась коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты ее анализов. Сам Джастин Трюдо пробудет на карантине две недели, сообщается со ссылкой на администрацию премьер-министра.

"Премьер-министр хорошо себя чувствует, у него нет симптомов", – написал в Твиттере пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад.

По последним данным, в Канаде выявлено 109 заболевших COVID-19, один из них погиб, 11 человек выздоровели.