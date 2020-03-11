Икрам Нур, автор haqqin.az 10:19

Двое американских и один британский военный были убиты в среду вечером в результате обстрела иракской военной базы. В ответ авиация антитеррористической коалиции нанесла удар по базе иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» на территории Сирии. Сообщается по меньшей мере о 26 погибших. Вечером среды, 11 марта, территорию базы «Эт-Таджи», которую американцы называют «Кемп-Таджи», расположенную в 30 км к северу от Багдада, накрыло 18-ю ракетами, выпущенными из старой доброй «катюши».

Трое погибших и четырнадцать военнослужащих, американцев, британцев и поляков, ранены. Брошенный грузовик, в кузове которого была смонтирована система залпового огня, был обнаружен специальными поисковыми группами примерно через час после обстрела. Как чуть позже установили специалисты, залпом выпустили 30 ракет, но до цели долететь суждено было не всем, иначе потери международной коалиции были бы выше. Практически сразу состоялся телефонный разговор госсекретаря США Майка Помпео и его британского коллеги Доминика Рааба, в ходе которого было принято решение «привлечь виновных в нападении к ответственности». Комментируя произошедшее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон продолжит контакты с «международными партнерами, чтобы в полной мере выяснить все детали этой отвратительной атаки». Но американская военная разведка уже точно знала, кто именно организовал нападение и где они обитают. Как заявил в четверг, 12 марта, в беседе с журналистами генерал армии Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов: «Мы можем [сказать], но не будем. Мы знаем с большой долей уверенности, но мы не будем говорить об этом публично в данный момент». Министр обороны проинформировал о произошедшем Дональда Трампа и получил от него «добро» на «удар возмездия». А потому авиация коалиции была поднята в воздух и достаточно результативно отстрелялась по расположенной в пригороде сирийского Абу-Кемаля «военной базе Имама Али», где находится одна из штаб-квартир проиранской «Аль-Хашд аш-Шааби». Согласно последним данным базирующегося в Лондоне сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате атаки погибли по меньшей мере 26 человек, еще 15 получили ранения.

И, судя по всему, это не последний удар, который будет в ближайшее время нанесен как по «аль-Хашд», так и по близкой к ней «Китаиб Хизбалла», что автоматически означает рост американской активности в отношении проиранских прокси, действующих в Ираке. Ведь, как говорят сами иракцы, «пока существует «аль-Хашд», остается и иранское влияние в Ираке». И это уже вопрос принципа и для Тегерана, и для Вашингтона. Иран провозгласил главным тезисом своей внешнеполитической активности в регионе «устранение американского присутствия» на огромном пространстве, от Ирака и Сирии до Афганистана (правда, Афганистан в официальных заявлениях появился уже после того, как стало известно, что соглашение между талибами и американцами все же состоится). Для Дональда Трампа же в данном вопросе «красной линией» является безопасность американских военнослужащих и граждан США, что уже было продемонстрировано в январе нынешнего года, когда в ответ на угрозу захвата бойцами Китаиб Хизбаллы посольства в Багдаде американцы провели ликвидацию иранской легенды - генерала Касема Сулеймани. Мелкая пакость конгрессменов-демократов, все же протащивших резолюцию об ограничении полномочий президента США атаковать Иран и его союзников Дональду Трампу и Пентагону, намеренным нанести сокрушительные удары по «аль-Хашд» и коалиции иракских «Народных мобилизационных сил», помехою не станет.