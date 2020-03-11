Игрок «Челси» заболел коронавирусом

Футболист лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заболел коронавирусом и заставил работников клуба и других футболистов на время изолироваться. Об этом сообщается на сайте клуба.

Симптомы легкой простуды появились у игрока в понедельник, 9 марта, а тест на коронавирус он сдал только 12 марта. Несмотря на заболевание, спортсмен чувствует себя хорошо. При этом изоляции будут подвергнуты полный состав мужской «Челси», тренерский штаб и ряд вспомогательных работников. Те, кто не имел контакта с Хадсоном-Одои, вернутся к работе в ближайшие дни.

Следующий матч «Челси» должен провести в рамках Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» 18 марта. 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласит решение по дальнейшему проведению турнира. Ожидается, что матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут отменены из-за распространения коронавируса. Известно, что как минимум две встречи, «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион», не состоятся. Они были назначены на 17 марта.