Разыскиваемый Азербайджаном палестинец задержан в Германии
Гражданин Палестины Милхем Басем Шлаш 1990 г.р., объявленный азербайджанским государством в международный розыск через Интерпол, был задержан в Германии.
Как сообщает Report, расследование установило, что он является и гражданином Швеции.
Продолжаются мероприятия по экстрадиции Милхема Басема Шлаша в Азербайджан.
М.Басем Шлаш был объявлен в международный розыск по линии Интерпола по статьям 320 (Подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) и 318 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР.