ВОЗ о мерах по борьбе с коронавирусом в Азербайджане

Азербайджан расширяет меры по борьбе с коронавирусной (COVID-19) пандемией. Как передает Report, информация об этом размещена на официальной странице Европейского регионального офиса Всемирной организации здравоохранения.

На сайте структуры приведена информация о визите миссии структуры в Азербайджан, высоко оценены мероприятия, проводимые в Азербайджане для предотвращения распространения коронавируса и сотрудничество с ВОЗ.

Отмечается, что в настоящий момент группа экспертов ВОЗ находится в Баку с визитом для оказания поддержки правительству Азербайджана в подготовительных и ответных мероприятиях. В ходе 5-дневного визита группа экспертов посетила Министерство здравоохранения, больницы на балансе TƏBİB, Агентство продовольственной безопасности и Азербайджанский медицинский университет.

Азербайджан подтвердил, что до сих пор отмечен низкий показатель заражения коронавирусом посредством прибывших извне лиц. Из-за того, что страна граничит с Ираном, подтверждены многие факты заражения вирусом.

Подчеркивается, что Азербайджан в координации с соответствующими странами вносит вклад в глобальные усилия по предотвращению распространения коронавируса и выделил 5 млн долларов США на стратегический план подготовки и ответа ВОЗ.