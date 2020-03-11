В Азербайджане девушка скончалась во время пластической операции

11 марта в Гахской районной центральной больнице скончалась 23-летняя девушка, сообщает Report.

Согласно информации, жительница Балакенского района Раиса Лаиджова обратилась в Гахскую районную центральную больницу из-за деформации перегородки носа.

Во время операции, которую проводил врач-отоларинголог Акрем Имамалиев, состояние девушки резко ухудшилось. Позднее Р.Лаиджова скончалась.

По факту в прокуратуре Гахского района заведено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, приведшая к смерти потерпевшего).

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