В Азербайджане девушка скончалась во время пластической операции
11 марта в Гахской районной центральной больнице скончалась 23-летняя девушка, сообщает Report.
Согласно информации, жительница Балакенского района Раиса Лаиджова обратилась в Гахскую районную центральную больницу из-за деформации перегородки носа.
Во время операции, которую проводил врач-отоларинголог Акрем Имамалиев, состояние девушки резко ухудшилось. Позднее Р.Лаиджова скончалась.
По факту в прокуратуре Гахского района заведено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, приведшая к смерти потерпевшего).