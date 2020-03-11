Второй случай коронавируса в Турции
В Турции зафиксирован второй случай заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, сообщает Anadolu.
По словам главы Минздрава, анализ, проведенный вечером 12 марта, показал позитивный результат. Второй зараженный коронавирусом в Турции входит в число лиц, контактировавших с первым больным опасной болезнью, пояснил министр.
«К сожалению, наши предположения оправдались. Имеет место еще один инфицированный. Он был взят под карантин сразу после выявления первого случая заражения. Мы делаем все возможное для контроля над ситуацией. Мы сможем решить проблему сообща», - написал Коджа.