Милли Меджлис обсуждает 18 вопросов
В Баку проходит пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса, сообщает Report.
В начале заседания председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов вручил новоизбранным депутатам удостоверения.
Отмечается, что в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Сахибы Гафаровой, включено 18 вопросов. На обсуждение вынесены план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса на 2020 год, законопроекты "О полном страховании вкладов", вопрос избрания членов парламентских комитетов и т.д.